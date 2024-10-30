"Т-Инвестиции" снизили рекомендацию для акций "Самолета" до "держать"

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" до 2000 рублей за штуку, сообщается в аналитических материалах брокера.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена до "держать".

Как пишут аналитики, они пересмотрели модель оценки компании с учетом слабых операционных результатов и осторожного взгляда на перспективы рынка недвижимости в условиях высоких процентных ставок.

"У девелопера есть широкий портфель перспективных проектов, и его акции могут показать опережающий рост, когда рынок будет уверен в переходе ЦБ к смягчению монетарной политики", - отмечают эксперты.

Текущая стоимость акций "Самолета" составляет порядка 1528 рублей за штуку.

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