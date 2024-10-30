"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Промомед с целью 405 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Промомед" с целью 405 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,3%, стоп-приказ: 327 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Прогнозируемый динамичный рост выручки и чистой прибыли в 2024-2025 гг. позволяет возлагать на эмитента ожидания положительной динамики акций в ближайший год - биофармацевтическая компания выглядит фундаментально недооцененной в сравнении с мировой отраслью", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 405 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 327 руб. риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

"Промомед" - российская биофармацевтическая компания, деятельность которой включает разработку, производство и реализацию лекарственных препаратов.

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