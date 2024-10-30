Альфа-банк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" с прогнозной стоимостью 2,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 44,6% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"Эмитент демонстрирует сильные показатели по РСБУ за 9М24 и 3К24 на фоне высоких цен на электроэнергию. Мы не прогнозируем результаты по РСБУ и оцениваем компанию на основе показателей по МСФО. Учитывая, что результаты по двум стандартам довольно близки, а также сохраняющуюся конъюнктуру высоких цен на электроэнергию во 4К24, наш прогноз показателей по МСФО на 2024 год - EBITDA на уровне 47,8 млрд руб. и чистая прибыль на сумму 39 млрд руб. - выглядит теперь довольно консервативно, - пишет эксперт. - Напоминаем, что в ноябре 2024 года заканчиваются ДПМ-платежи для Березовской ГРЭС, что приведет, при прочих равных, к снижению EBITDA на приблизительно на 20 млрд руб. в 2025 году. Однако даже с учетом этого фактора фундаментальная оценка компании очень невысокая - EV/EBITDA 2025П равен 0,6х, а PE 2025П составляет 3,3х".

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