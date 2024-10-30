"БКС МИ" открыл парную торговую идею "Лонг в акциях ТКС против ПИКа"

"БКС Мир инвестиций" открыл кросс-секторальную торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга"/Шорт в акциях "ГК ПИК" с ожидаемой доходностью 5-10% до конца ноября, говорится в обзоре инвесткомпании.

Среди причин для покупки бумаг ТКС аналитики называют возврат компании к дивидендам с рекордной в истории выплатой, а также рост бизнеса и клиентской базы, в том числе за счет интеграции Росбанка.

На акции "ПИКа", отмечают эксперты, продолжат давить высокие процентные ставки - это негативный фактор, который будет сдерживать ипотечное кредитование и, как следствие, продажи недвижимости. Кроме того, девелопер снизил объем раскрываемой информации и коммуникацию с инвестиционным сообществом, а это, подчеркивают эксперты, не способствует пониманию того, как развивается бизнес компании.

Долгосрочный взгляд БКС на акции ТКС - "позитивный", а на бумаги "ПИКа" - "нейтральный".

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