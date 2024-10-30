"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3300 руб., Норникеля - на уровне 135 руб

"КИТ Финанс Брокер" на фоне операционных результатов эмитентов за девять месяцев текущего года сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3300 рублей за штуку, бумаг ГМК "Норильский никель" - на уровне 135 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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