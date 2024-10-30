"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Яндекса до 4858,87 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" с 4678,45 рубля до 4858,87 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 32% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент сохранил прогноз на 2024 год - рост выручки на 38-40% год к году и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170-175 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям. Основным драйвером роста мы считаем повышение реальных доходов населения при умеренной инфляции, несмотря на рост кредитных рисков и усиление санкционного давления. Поддержку также оказывает относительно благоприятная внешняя макроэкономическая обстановка, включая стабильность на товарных рынках, - указывают эксперты. - Мы повысили оценку чистой прибыли компании и EBITDA на 2024 год - с 73 млрд руб. до 92 млрд руб. В то же время ожидаем снижения маржи EBITDA в 2025 году с 16% до 14% и снижения чистой прибыли до 83,4 млрд руб. Прогнозируем дивиденды по итогам 2025 года в размере 60 руб. на акцию, хотя рыночный прогноз выше (80-160 руб. на акцию)".

"С учетом корректировки среднесрочных прогнозов и повышения кредитных и налоговых рисков наша оценка прогнозной стоимости обыкновенных акций "Яндекса" после пересмотра составила 4858,87 руб. на акцию (против 4678,45 руб. ранее), что предполагает 32%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать". При этом сохраняется высокий дисконт в 25% на вложения из-за связанных с компанией рисков", - отмечают аналитики "АКБФ".

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