"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $84,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги эмитента за последний год обогатили инвесторов почти на 70% и более чем оправдали наши инвестиционные ожидания, при этом львиная доля актуальных факторов роста уже заложена в динамику. Тем не менее долгосрочные перспективы роста рынка медицинского оборудования, на наш взгляд, позволят акциям Boston Scientific сохранять стоимость, поэтому они по-прежнему достойны оставаться в инвестиционных портфелях в целях диверсификации в сторону "защитного" здравоохранения", - указывает эксперт.

При этом к рискам вложений в акции компании, по мнению Саидовой, можно отнести усиление инфляционного давления как фактор роста затрат в издержкоемком производстве.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов.

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