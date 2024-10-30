.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски возврата курса рубля выше 13,6 руб. за юань остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 октября 2024 года 11:35
Риски возврата курса рубля выше 13,6 руб. за юань остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"
Риски возврата курса пары юань/рубль выше уровня в 13,6 руб. за юань в текущих условиях остаются высокими, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". API поздно вечером во вторник неожиданно отчитался о снижении запасов в США за неделю. Подтверждение такой динамики запасов официальными цифрами и отсутствие неприятных сюрпризов со стороны экономических данных могут в среду поддержать восстановление котировок нефти марки Brent к $72 за баррель, говорится в материале экспертов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ/МИР-РУБЛЬ/ВАЛЮТА/НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
30 октября 2024 года 18:50
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 2550-2650 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Российский фондовый рынок в среду провёл весь торговый день в "зелёном". Индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,56%, снова поднявшись... читать дальше
.30 октября 2024 года 18:34
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Alphabet Inc. до $210 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сакена Исмаилова. "Мы позитивно оцениваем результаты Alphabet за 3 квартал финансового года: выручка и чистая прибыль... читать дальше
.30 октября 2024 года 18:02
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость обыкновенных акций ГМК "Норильский никель" со 192,93 руб. до 186,42 руб. за штуку, что по-прежнему предполагает 89%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Дисконт на риски вложений в акции... читать дальше
.30 октября 2024 года 17:31
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $35,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Гигант американской фарминдустрии весьма удачно отчитался за третий... читать дальше
.30 октября 2024 года 17:01
Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930/унц. до завершения выборов в США - Freedom Finance Global
Возможно достижение котировками золота уровней $2870-2930 за тройскую унцию до завершения президентских выборов в США, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на золото 30 октября впервые в истории превысили отметку $2800 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. -... читать дальше
.30 октября 2024 года 16:31
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 4960 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков инвестбанка. "Компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал: год к году выручка компании выросла на 36%, а... читать дальше
.30 октября 2024 года 16:03
Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям Группы ЛСР по сравнению с конкурентами - "Велес Капитал"
Дивидендный фактор добавляет привлекательности акциям "Группы ЛСР" по сравнению с конкурентами, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Компания отчиталась в октябре о получении прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 28,4 млрд руб. против 32,85 млрд руб. годом ранее -... читать дальше
.30 октября 2024 года 15:42
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5765-5900 пунктов на торгах в среду при высокой волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику, констатирует эксперт. В экономическом... читать дальше
.30 октября 2024 года 15:02
Акции "МД Медикал Груп" (МДМГ) - защитный актив на неспокойном рынке, отмечают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" в комментарии. "МДМГ представила операционные и финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, показывающие уверенный рост выручки и операционных показателей, - пишут... читать дальше
.30 октября 2024 года 14:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "Совкомфлота", открытую 2 октября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Подтверждаем топ-идею "Лонг "Совкомфлот"" с ожидаемой доходностью 10%. Бумага... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.