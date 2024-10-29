"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций Северстали до 1400 руб

Аналитики "Т-Инвестиций" понизили прогнозную цену акций "Северстали" до 1400 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии брокера.

Рекомендация сохранена экспертами на уровне "держать".

"Металлург представил неплохие результаты за третий квартал 2024 года, - пишут аналитики. - При этом мы снизили прогнозы относительно объемов производства стали компанией и цен на металлопродукцию в течение следующих 12 месяцев. Дело в том, что спрос на сталь снижается из-за высоких процентных ставок в экономике и завершения ряда ипотечных программ. Это снижение уже прослеживалось в третьем квартале и продолжится, по нашим оценкам, до первого квартала 2025-го. Поэтому мы несколько снижаем наш таргет для бумаг "Северстали" с 1500 руб. до 1400 руб. за акцию и сохраняем рекомендацию "держать".

Эксперты брокера полагают, что восстановление отрасли может начаться уже со второго квартала 2025 года по мере перехода Банка России к снижению ключевой ставки и сезонного роста строительной активности.

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