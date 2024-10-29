Цена акций HeadHunter может вырасти до 4400 руб. - Freedom Finance Global

Котировки акций МКПАО "Хэдхантер" обладают потенциалом роста до уровня 4400 рублей за штуку на горизонте года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды за 9М24 в размере 907 руб. на акцию. Фактически эта выплата является специальным дивидендом, который руководство обещало выплатить после завершения редомициляции основных активов группы в Калининградскую область РФ, отмечает эксперт. ВОСА запланировано на 6 декабря.

"Дивидендная доходность по акциям, исходя из текущей цены, составляет за указанный период 28%, что не только превышает в разы официальную инфляцию, но еще и выше максимальных ставок по депозитам в крупных банках. Всего на выплату дивидендов эмитент направит почти 100% чистой прибыли, полученной в 2021-2024 годах. Такая щедрость компании полностью соответствует ее новой дивидендной политике, - указывает Мильчакова в материале. - Акции HeadHunter уверенно растут в цене с момента их выхода на биржу после редомициляции, и растущий тренд может продолжиться, если только продолжающийся процесс редомициляции других активов компании, все еще остающихся на Кипре, не преподнесет каких-либо неприятных сюрпризов. Мы полагаем, что в течение ближайшего года цена бумаги эмитента может достичь 4400 руб. за штуку".

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