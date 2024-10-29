ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Компания отчиталась по за 3К24 по МСФО заметно лучше консенсуса по EBITDA и на его уровне по выручке. Эмитент подтвердил прогноз по росту выручки на 38-40% и размер скорр. EBITDA в 170-175 млрд руб. на текущий год. Считаем, что таргеты будут достигнуты, - указывает эксперт. - Нам нравится "Яндекс" как крепкая долгосрочная история. У компании хорошая рентабельность, есть перспективы развития за счет новых сегментов - финтеха, облачных сервисов, образования. Полагаем, что эмитент будет стабильно платить дивиденды дважды в год".

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