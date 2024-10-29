АКБФ сохраняет прогнозную цену акций ВТБ на уровне 226,7 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" пока сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 226,7 рубля за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"На текущий момент мы не ожидаем дивидендных выплат по итогам 2024 и 2025 годов, учитывая слабую дивидендную историю ВТБ и возросшие риски на фоне повышения ключевой ставки и ставок долгового рынка. Придерживаемся консервативного подхода к оценке банка, оставляя наши прогнозы неизменными до получения разъяснений от его руководства по дивидендной политике, - пишут эксперты. - Оценка прогнозной стоимости акций ВТБ составляет 226,7 рубля за штуку, что предполагает 185%-ный среднесрочный потенциал роста и рекомендацию "покупать". Дисконт на риски вложений в бумаги банка сохранен на уровне 20%, но мы внимательно следим за возможным повышением этой ставки в случае отсутствия смягчения риторики ЦБ РФ по монетарной политике в ближайшее время".

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