SberCIB сохраняет оценку покупать" для акций HeadHunter

SberCIB Investment Research сохраняет оценку покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" с прогнозной стоимостью на уровне 4690 рублей за штуку на фоне рекомендованных советом директоров эмитента спецдивидендов (по итогам девяти месяцев 2024 года) в размере 907 рублей на бумагу, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

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