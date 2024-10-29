Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций HeadHunter

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций МКПАО "Хэдхантер" с целевой ценой 5450 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре банка.

"Совет директоров HeadHunter рекомендовал выплатить дивиденд в размере 907 рублей на обыкновенную акцию, - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Объявленный размер дивиденда стал для нас позитивным сюрпризом, превысив верхнюю границу объявленного ранее диапазона (640-700 руб./ао) на 30%. Дивидендная доходность составит 22% к цене закрытия на торгах в понедельник. Совокупный объем дивидендной выплаты составит порядка 46 млрд руб., против предварительного ориентира на уровне 32-35 млрд руб. Помимо хорошей новости для инвесторов с точки зрения дивидендной доходности, решение о выплате более высокого дивиденда, на наш взгляд, свидетельствует о сильном состоянии бизнеса и генерации денежного потока компанией. Мы подтверждаем для этой бумаги рекомендацию "выше рынка" при целевой цене 5450 руб. на 12 месяцев".

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