"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, текущая оценка составляет 1х по мультипликатору P/E 2024 (прогноз) против среднеисторического 4,6х, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал результаты за III квартал 2024 год по МСФО (сокращенные). Сильные показатели достигнуты благодаря опережающему росту в крупном корпоративном кредитовании и относительно низкой стоимости риска, при этом стоит отметить негативное давление на маржу и динамику чистых процентных доходов, - указывают эксперты. - Банковские доходы под давлением высоких процентных ставок, но отмечаем прирост комиссионных доходов и снижение расходов на отчисления в резервы. Менеджмент банка подтвердил ожидания по рекордной прибыли на уровне 550 млрд руб. в 2024 году, в том числе за счет работы с заблокированными активами. Это превышает наши текущие ожидания в 500 млрд руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.