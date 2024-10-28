Высоки риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2500п на текущей неделе - "БКС МИ"

Высоки риски снижения индекса Мосбиржи к уровню 2500 пунктов на фоне жесткой риторики ЦБ РФ, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс Мосбиржи за прошедшую неделю потерял более 3%, - напоминают аналитики. - Причиной для такого серьезного падения стало повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ до 21% вместо ожидаемого рынком ужесточения всего на 100 б.п. Несмотря на ужесточение монетарной политики ЦБ на заседании в прошлую пятницу, наш общий взгляд на фондовый рынок акций остается нейтральным из-за существующих геополитических рисков. На фоне жесткой риторики ЦБ мы видим риск снижения индекса Мосбиржи к отметке 2500 пунктов. Тем не менее в качестве возможной поддержки для фондового рынка акций будет выступать частичный приток ликвидности от дивидендных выплат компаний с отсечкой в сентябре-декабре".

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