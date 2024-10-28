"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Европлана до 950 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций "Европлана" до 950 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Европлан" представил операционные результаты за 9М2024 года: за отчетный период объем нового бизнеса лизинговой компании вырос на 8% г/г, достигнув 185 млрд рублей, при этом отметим существенное снижение объёмов нового бизнеса в 3К2024 года на 17% г/г, - пишут аналитики. - Также менеджмент компании снизил прогноз роста нового бизнеса по итогам всего 2024 года до 10% с 20% ранее. Внеочередному собранию акционеров были рекомендованы дивиденды в размере 50 рублей на по итогам 9М2024 года. Мы умеренно-негативно относимся к результатам компании, 3 квартал показал влияние на бизнес повышение ставки ЦБ в августе и это влияния усилится дальше. Понижаем таргет по бумаге до 950 рублей".

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