Акции ВТБ справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за январь-сентябрь 2024 года. В третьем квартале произошло замедление роста кредитного портфеля ВТБ, констатируют эксперты. При этом объем средств физических лиц растет опережающими темпами по сравнению со средствами юридических лиц, что в условиях роста процентной ставки увеличивает давление на чистые процентные доходы по причине повышенной стоимости фондирования, отмечают они.

Рост чистых комиссионных доходов представляет собой положительный момент в результатах деятельности банка, однако чистые процентные доходы снижались более быстрыми темпами. Именно эти два источника доходов представляют собой устойчивое ядро доходов для банковской деятельности, указывают аналитики сервиса в материале.

Наблюдаемое снижение резервов под ожидаемые кредитные убытки позволяет повысить итоговую величину чистой прибыли, однако есть риск, что данное влияние на чистую прибыль может носить временный характер, так как в условиях роста процентной ставки в экономике повышается вероятность риска кредитных убытков, полагают эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

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