Вероятен подъем ставки ЦБР до 22% в декабре 2024г - Альфа-банк

Вероятно дополнительное повышение ключевой ставки Банка России до 22% годовых по итогам заседания в декабре текущего года в рамках базового сценария, так как индексация тарифов и значительные бюджетные расходы принесут новые инфляционные риски в самом начале 2025 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

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