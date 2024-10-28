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28 октября 2024 года 15:31
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Ленты
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций МКПАО "Лента", сообщается в материале аналитиков брокера. "Представитель продовольственного ритейла опубликовал производственные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. Операционные результаты "Ленты" мы оцениваем как умеренно слабые по сравнению с отраслью в целом. В то же время компания достаточно сильно отчиталась по финансам за третий квартал. Со следующего квартала в базе прошлого года будут учитываться результаты сети магазинов у дома "Монетка", поэтому инвесторам стоит готовиться к существенному снижению темпов роста результатов группы, - отмечают эксперты. - Сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента на фоне умеренно слабых операционных результатов. По мультипликаторам бумаги выглядят дороже акций других публичных ритейлеров". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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