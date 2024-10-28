Доходности коротких ОФЗ могут до декабря превысить 21% годовых - Freedom Finance Global

Доходности коротких ОФЗ могут до декабря превысить 21% годовых до декабря, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"После повышения Банком России ключевой ставки до 21% по итогам заседания 25 октября индекс государственных долговых бумаг RGBI снижается, увеличивая доходности облигаций федерального займа (ОФЗ), - отмечает эксперт. - Поскольку ужесточение монетарных условия рынок ожидал заранее, RGBI двигался вниз в течение предшествовавшей заседанию ЦБ недели, достигнув 99,12 пункта. В консенсус закладывался подъем ставки на 100 б.п., поэтому более жесткое решение регулятора спровоцировало дальнейшее падение бенчмарка".

Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки на декабрьском заседании из-за отсутствия признаков охлаждения инфляции, подчеркивается далее в комментарии. На этом фоне индекс RGBI, в базу расчета которого входят наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией от года и выше, остается под давлением и в начале текущей торговой недели. Доходности гособлигаций с погашением через год растут до 20,7-21% годовых, для бумаг с дюрацией до года они составляют 20,69-20,97%, а для 30-летних госбондов - 14,45%.

"Предполагаем, что подъем ставки до 21% в котировках RGBI уже учтен, однако на ожиданиях ее дальнейшего увеличения до декабря он способен опуститься ниже 97 пунктов, при этом доходности коротких ОФЗ могут превысить 21% годовых", - прогнозирует Чернов.

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