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28 октября 2024 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МДМГ с целью 930 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МД Медикал Груп"(МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целью 930 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: 792 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики рассчитывают, что ожидаемые операционные результаты компании за III квартал 2024 года будут сильными и продемонстрируют рост выручки до 20% за счет увеличения загрузки мощностей и клиентского чека. "С технической точки зрения акции торгуются вблизи нижней границы бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 930 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 792 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,45", - указывают в "Финаме". "МД Медикал Груп" ("Мать и дитя") - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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