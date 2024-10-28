Дивдоходность акций Норникеля за 2024г может составить менее 5% - "Т-Инвестиции"

Дивидендная доходность акций ГМК "Норильский никель" за 2024г может составить менее 5%, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Норникель" позитивные производственные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года, - отмечаеися в комментарии экспертов. - Прогноз по производству никеля за 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины - на 10-14%. Это обусловлено увеличением объемов добычи руды и завершением ремонтов раньше сроков. Несмотря на это, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции добытчика на фоне низких цен на никель. Также, по нашей оценке, от "Норникеля" вряд ли стоит ждать больших дивидендов. Доходность выплат за 2024 год может составить менее 5%".

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