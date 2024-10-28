Банк России, скорее всего, повысит ставку до 22% в декабре - банк "Санкт-Петербург"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 22% годовых на заседании в декабре, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку до нового исторического максимума в 21% годовых, - напоминают эксперты. - Во многом это решение объясняется более проинфляционными, чем ранее ожидалось, параметрами проекта бюджета. ЦБ также отдельно отмечает риски, связанные с выросшими инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. Не менее важной можно считать публикацию обновленных прогнозов регулятора. В них ориентиры по среднегодовым уровням ставки в 2025 году были повышены с 14-16% сразу до 17-20%. На 2026 год ожидания были повышены с 10-11% до 12-13% годовых. При этом ЦБ больше не ожидает достижение цели по инфляции в предстоящем году - прогнозы регулятора были повышены с 4,0-4,5% до 4,5-5,0% г/г. Наконец, сигнал регулятора остался таким же жестким, как в сентябре - ЦБ "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". На этом фоне теперь наиболее вероятным сценарием видится рост ставки до 22% годовых в декабре".

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