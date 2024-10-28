ЦБ РФ готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики - Райффайзенбанк

ЦБ РФ готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики, полагают эксперты Райффайзенбанка.

"Регулятор аргументировал решение о повышении ключевой ставки до 21% сохранением перегрева потребительского спроса, бюджетными рисками, устойчивостью текущей инфляции, а также "значимо" выросшими инфляционными ожиданиями. На наш взгляд, ЦБ фактически предопределил повышение ключевой ставки на предстоящем в декабре заседании. В пятничном пресс-релизе сохранена формулировка "...допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", а прогнозный диапазон среднего уровня ключевой ставки до конца года (21,0-21,3%) предполагает, что в негативном сценарии возможно ее повышение до 23% в декабре", - пишут аналитики.

Они считают, что настрой регулятора продолжить ужесточение монетарной политики в будущем оказался даже более неожиданным, чем повышение ключевой ставки до 21%, и ставят на пересмотр прогнозы по ключевой ставке и инфляции.

"Мы полагаем, что вероятность повышения ключевой ставки до 23% (в конце этого года или в начале следующего) существенно выросла, - указывают в банке. - Однако, отметим, что оценки ЦБ динамики ключевой ставки неразрывно связаны с прогнозной динамикой инфляции. Как мы понимаем, в сценарии регулятора ключевая ставка в 23% соответствует инфляции в 8,5% на конец этого года - начало следующего. При этом, на наш взгляд, инфляция, скорее всего, замедлится сильнее, поэтому в базовом сценарии столь агрессивного ужесточения монетарной политики может не потребоваться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.