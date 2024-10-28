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28 октября 2024 года 12:43
Акции HeadHunter, Cеверстали и Интер РАО будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"
Акции HeadHunter, "Северстали" и "Интер РАО" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Рынок акций потерял за прошлую неделю 3,7%, - напоминает эксперт. - Самый серьезный удар пришелся на пятницу, после того как Центральный Банк поднял ставку до 21% вместо ожидаемого повышения до 20%. Риторика осталась жесткой: по-прежнему непонятно, последнее это повышение или нет. В такой ситуации стоит обратить внимание на компании, не перегруженные долгом. В частности, бумаги HeadHunter стабильно лучше рынка, и мы допускаем их рост". Котировки "Хэдхантера" на прошлой неделе держались стабильно сильнее рынка, отмечает Буянов. Даже в пятницу потеря в цене по итогам дня составила всего 0,83%. "При этом рынок начал откупать бумаги под конец дня, и позитивная динамика, согласно нашим ожиданиям, сохранится. С технической точки зренияо бласть перекупленности еще не достигнута, что дает коридор для роста", - указывает эксперт. Стоимость акций "Северстали", в свою очередь, достигла сильной области поддержки в районе 1140-1150 руб. Скорее всего, этот уровень без боя сдан не будет, считает аналитик, и допускает отскок перед продолжением падения. "Прежде чем поддержка будет пробита, котировки на этой неделе могут показать кратковременный рост, - допускает он. - Кроме того, большинство индикаторов разворота тренда достигли области перепроданности, что говорит о скорой потере сил продавцов на коротком горизонте". Акции "Интер РАО", с технической точки зрения, достигли нижней границы восходящего тренда, которая уже дважды оказывала поддержку котировкам, констатирует Буянов. По его мнению, нет причин для того, чтобы это не повторилось и в этот раз. "В качестве подтверждения выступает индекс среднего направленного движения - он демонстрирует падение силы продавцов на текущей краткосрочной коррекции. Ожидаем, что бумаги вырастут за неделю до 3,85-3,90 руб., или на 2,8-4,2%", - прогнозирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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