Давление на цену акций Самолета может продолжиться - "Мои Инвестиции"

Давление на котировки акций ГК "Самолет" может продолжиться на фоне падения продаж и высоких процентных платежей, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Продажи группы упали на 45% в 3К24. Мы ожидаем, что падение объемов продаж в 4К24 будет как минимум сопоставимо с предыдущим периодом, а снижение в целом по 2024 году окажется на уровне 20% на фоне сохранения высоких ставок и реализации спроса перед сворачиванием льготной ипотеки. При этом, по нашим оценкам, рост средней стоимости может сохраниться на уровне 3К24. Акции эмитента снизились в стоимости на 54% с начала текущего года против среднего снижения по сектору на 19%. Считаем, что давление на бумаги компании может продолжиться на фоне падения продаж и высоких процентных платежей", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.