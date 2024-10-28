Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 96-98 руб./$1, для пары рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Традиционно рубль способно поддержать приближение пика периода налоговых выплат. Между тем, повышению спроса на иностранную валюту может способствовать восстановление объемов импорта, которое ранее отмечал регулятор, - пишет эксперт. - Его жесткая ДКП способна поддержать курс рубля. Текущее решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных 21% - безусловно фактор поддержки национальной валюты. Однако основным драйвером курса остается экспортно-импортный баланс. В базовом сценарии ожидаем ослабление рубля до уровней 97-98 руб. за доллар к концу года. На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля".

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