.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 14,4-15,4% - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 октября 2024 года 18:28
Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2024г может составить 14,4-15,4% - "Финам"
Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" за 2024 год может составить 14,4-15,4%, считает аналитик инвесткомпании "Финам" Сергей Кауфман. "СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 514 руб. в качестве промежуточных дивидендов за 2024 год. Доходность выплаты может составить 7,4%. Датой дивидендной отсечки может быть установлено 17 декабря. Фактический размер дивидендов оказался близок к нижней границе нашего прогнозного диапазона в 499-575 руб. на акцию и немного не дотянул до консенсуса, предполагавшего выплату 532 руб. на акцию. Немного более низкие выплаты сама компания объясняет затратами на погашение долга и приобретением активов в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала", - пишет эксперт. Несмотря на немного более низкие выплаты, аналитик сохраняет позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа". По его расчётам, дивиденды за весь год могут достигнуть 1000-1075 руб. на акцию, что соответствует 14,4-15,4% доходности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
.
25 октября 2024 года 19:02
Акции "Полюса" и "РусАла" остаются наиболее привлекательными идеями в секторе на текущий квартал, отмечается в инвестиционной стратегии Промсвязьбанка (ПСБ) на 4 квартал 2024 года. "Снижение ставки ФРС и экономические стимулы в Китае могут поддержать цены на рынке металлов и, соответственно,... читать дальше
.25 октября 2024 года 18:46
Сценарий значимого понижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году вряд ли воплотится, полагает экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п. до 21,00%, что превзошло консенсус-прогноз рынка. Кроме того, были... читать дальше
.25 октября 2024 года 18:01
Промсвязьбанк (ПСБ )подтверждает прогнозную цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 7900 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 514 руб. на акцию, - отмечает... читать дальше
.25 октября 2024 года 17:02
ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 22% годовых в декабре, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании в третий раз с начала 2024 года повысил ключевую процентную ставку, сразу на 2 процентных пункта до 21%... читать дальше
.25 октября 2024 года 16:22
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций NextEra Energy и целевую цену на уровне $79 за штуку c потенциалом снижения на 4,6% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Финансовые результаты компании не полностью оправдали ожидания рынка из-за мощных... читать дальше
.25 октября 2024 года 15:56
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2024 года - начало 2025 года до 23-25% , сообщается в комментарии. "Банк России в результате заседания 25 октября 2024 года повысил ключевую ставку на 2%, пересмотрев свои среднесрочные прогнозы с учетом возросшего... читать дальше
.25 октября 2024 года 15:27
Акции финансового сектора РФ по-прежнему привлекательны для среднесрочных инвестиций, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на IV квартал 2024 года. "Высокая ставка, ужесточение регулирования кредитования физлиц и сокращение льгот по ипотеке уже начинают негативно... читать дальше
.25 октября 2024 года 14:55
Повышение ставки ЦБ РФ до 21% увеличивает риски для экономики и банковского сектора в 2025-2026гг - "Астра Управление активами"
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21% увеличивает риски для экономики и банковского сектора в 2025-2026гг, считает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "ЦБ повысил ставку до 21% вопреки мнению большинства (20%) экономистов и инвесторов, - пишет эксперт. - Сигнал на... читать дальше
.25 октября 2024 года 14:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Полюса" с целевой ценой 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденд за 9 месяцев 2024 года в размере 1 302 руб. на акцию с доходностью 8,8% к... читать дальше
.25 октября 2024 года 14:01
Котировки золота, вероятно, достигнут пика в первом квартале следующего года с последующей коррекцией, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Золото в III квартале текущего года подорожало к доллару США на 13% на фоне снижения курса американской валюты, однако в начале IV квартала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.