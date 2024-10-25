Краткосрочный ориентир по паре рубль/юань - 13,42 руб./юань - "БКС МИ"

Краткосрочным ориентиром по паре рубль/юань в 4К24 выступает отметка 13,42 руб./юань, отмечается в валютной стратегии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на четвертый квартал текущего года.

"В III квартале юань резко укрепился к рублю на 10,9% - значительно сильнее наших ожиданий. Избыток юаней на рынке РФ сменился дефицитом, поскольку валюту Поднебесной все чаще используют во внешнеторговых операциях, - пишут аналитики. - Кроме того, в прошедшем квартале в конце каждого месяца подскакивал дефицит юаней. Из-за этого курс резко менялся в последние дни месяца. Мы ожидаем, что по мере того, как будет сокращаться открытая валютная позиция у банков, дефицит ликвидности будет все менее опасным для курса рубля к юаню. Тем не менее на долгом горизонте продолжится укрепление юаня против рубля из-за нулевой инфляции в Китае и крайне высокой в РФ".

Краткосрочный прогноз для пары рубль/юань на 4 квартал у экспертов "БКС МИ" позитивный с целью 13,42 руб./юань; долгосрочный взгляд (12 месяцев) - позитивный с целевым курсом 14 руб./юань.

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