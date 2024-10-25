ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 22% в декабре - Freedom Finance Global

ЦБ РФ, вероятно, повысит ключевую ставку до 22% годовых в декабре, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании в третий раз с начала 2024 года повысил ключевую процентную ставку, сразу на 2 процентных пункта до 21% годовых, что стало рекордно высоким значением ключевой ставки с её введения в России в 2013 году, - пишет эксперт в комментарии. - Преобладание проинфляционных факторов над дезинфляционными, а также жёсткий рынок труда и замедление экономического роста в РФ, по всей видимости, стали основой для принятия столь жёсткого решения. Банк России, несмотря на то, что новая ключевая ставка побила исторические рекорды, по-прежнему допускает дальнейшее повышение ключевой ставки в декабре".

Аналитик подчеркивает, что вопрос о том, когда начнётся смягчение денежно-кредитной политики представляется отложенным на достаточно длительный срок, возможно, что до лета-начала осени 2025 года.

"Учитывая, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции в России пока отсутствует, в декабре, скорее всего, Россию ждёт ещё одно повышение ключевой ставки, возможно, до 22% годовых", - прогнозирует Мильчакова.

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