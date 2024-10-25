"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Полюса" с целевой ценой 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденд за 9 месяцев 2024 года в размере 1 302 руб. на акцию с доходностью 8,8% к текущим котировкам, - напоминает эксперт. - При этом дивидендной базой стала EBITDA за последние 4 квартала. Отметим, что "Полюс" распределил 30% EBITDA только на те акции, которые находятся в свободном обращении (95,3 млн акций), не учитывая при этом квазиказначейский пакет (40,8 млн акций), сформированный в результате проведенного в августе 2023 года выкупа акций. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о дружественных намерениях руководства компании в отношении миноритариев. Согласно нашим расчетам, за 4-й квартал 2024 года компания дополнительно может выплатить около 300 руб. на акцию. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для бумаг "Полюса" с целевой ценой 14163 руб.".

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