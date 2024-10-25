Цена на золото достигнет пика в 1К25 - "БКС МИ"

Котировки золота, вероятно, достигнут пика в первом квартале следующего года с последующей коррекцией, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Золото в III квартале текущего года подорожало к доллару США на 13% на фоне снижения курса американской валюты, однако в начале IV квартала ралли продолжилось, и сейчас желтый металл торгуется на новых исторических максимумах, констатируют эксперты.

"С учетом прогнозируемого смягчения денежно-кредитной политики в мире и сохранения глобальной геополитической нестабильности мы ожидаем дальнейшего роста цены драгметалла. Наш взгляд разделяют и главные игроки на мировом рынке монетарного золота - центральные банки, которые продолжают аккумулировать этот металл вместо более ликвидных валютных резервов. Вместе с тем факт торговли на исторических максимумах вносит в наш прогноз определенный скепсис - мы ожидаем, что цены на золото достигнут пика в I квартале 2025 года, и затем в них начнется коррекция", - пишут аналитики в валютной стратегии инвесткомпании.

Краткосрочный взгляд экспертов "БКС МИ" (на квартал): позитивный с целевым уровнем $2800 за тройскую унцию.

Долгосрочный взгляд экспертов "БКС МИ" (на двенадцать месяцев): позитивный с целевым уровнем $2750 за тройскую унцию.

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