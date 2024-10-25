.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 октября 2024 года 10:28
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - встречи МВФ; - индекс деловой активности Ifo по Германии в октябре; - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора; - заказы на товары длительного пользования США в сентябре; - окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь; - квартальные результаты Colgate-Palmolive Co.; - совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24; - совет директоров HeadHunter рассмотрит рекомендацию по дивидендам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
25 октября 2024 года 14:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Полюса" с целевой ценой 14163 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденд за 9 месяцев 2024 года в размере 1 302 руб. на акцию с доходностью 8,8% к... читать дальше
.25 октября 2024 года 14:01
Котировки золота, вероятно, достигнут пика в первом квартале следующего года с последующей коррекцией, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Золото в III квартале текущего года подорожало к доллару США на 13% на фоне снижения курса американской валюты, однако в начале IV квартала... читать дальше
.25 октября 2024 года 13:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1440 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,3%, стоп-приказ: 1295 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания... читать дальше
.25 октября 2024 года 13:02
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивный прогноз перспектив котировок акций Henderson на фоне оценки в 3,6x EV/EBITDA 2024 за привлекательный профиль роста компании, говорится в материале аналитиков телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,... читать дальше
.25 октября 2024 года 12:30
Новый базовый ориентир индекса Мосбиржи на конец текущего года составляет 2820 пунктов, возможна повышенная волатильность внутри квартала ввиду рисков по ключевой ставке ЦБ РФ, сообщается в инвестиционной стратегии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) на четвертый квартал 2024 года. "Причем отмечаем,... читать дальше
.25 октября 2024 года 12:06
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку, что предполагает потенциал снижения 3%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Целевая цена получена при помощи усредненной оценки по собственному историческому мультипликатору... читать дальше
.25 октября 2024 года 11:38
Валютная пара юань/рубль может закончить торги на текущей неделе чуть ниже уровня в 13,5 руб. за юань в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ само по себе вряд ли в моменте окажет выраженную поддержку рублю. Тем не... читать дальше
.25 октября 2024 года 11:15
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив котировок бумаг "РусАгро", сообщается в материале аналитиков. "Открытие рынка Китая для поставок свинины продолжает оказывать позитивный эффект на продажи "РусАгро" (агрохолдинг еще в начале 2024 года получил разрешение на... читать дальше
.25 октября 2024 года 10:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку привилегированный акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Тарифы на услуги "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов с 1 января 2025 года предлагается повысить на... читать дальше
.25 октября 2024 года 10:02
Акции МКПАО "ТКС Холдинг" выглядят очень привлекательно с фундаментальной точки зрения, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Компания опубликовала довольно неплохие показатели за 9М24, а также сохранила прогноз по росту прибыли не менее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.