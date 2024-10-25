Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встречи МВФ;

- индекс деловой активности Ifo по Германии в октябре;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- заказы на товары длительного пользования США в сентябре;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь;

- квартальные результаты Colgate-Palmolive Co.;

- совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24;

- совет директоров HeadHunter рассмотрит рекомендацию по дивидендам.

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