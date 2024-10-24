"Финам" сохраняет рейтинг акций Thermo Fisher Scientific на уровне "покупать" с целевой ценой $695,3 за бумагу после рассмотрения отчетности за третий квартал 2024 года. Потенциал роста акций составляет 20,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Thermo Fisher Scientific за последние 12 месяцев принесли доходность в размере 25%, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - По итогам третьего квартала компания отчиталась с превышением ожиданий по чистой прибыли и вровень с ожиданиями по выручке, при этом были повышены прогнозы по годовой прибыли. Компания на данный момент выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/S (NTM) составляет 20,6%".

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.