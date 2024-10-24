Средний уровень ставки ЦБР в 2025г может составить 16-20% - "Астра Управление активами"

Средний прогнозный уровень ключевой ставки Банка России в 2025 году находится в диапазоне 16-20% годовых, считает директор по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Сохранение проинфляционных рисков и недостаточно уверенное замедление кредита/спроса требует от ЦБ повышения ставки и прогноза по средней ставке на 2025 год. Но масштабы этого повышения должны учитывать заметное ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ), которые мы видим в рыночных ставках/индикаторах, ужесточении неценовых условий кредитования и автономных от действий регулятора процессах, связанных в макропруденциальным регулированием и выполнением крупнейшими банками норматива краткосрочной ликвидности (что повышает стоимость ликвидных пассивов). Причем рост ставок превысил повышение инфляционных ожиданий, - пишет эксперт в обзоре. - Поэтому мы сохраняем свой базовой прогноз ставки ЦБ в 20% с повышением/расширением его среднего уровня в 2025 году с 14-16% до 16-20% при инфляции 4,5-5% в обновленном прогнозе Банка России. Учитывая лаги денежно-кредитной политики, это снизит риски чрезмерного ужесточения ДКУ и ущерба для роста ВВП в 2025-26 годах".

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