Прогноз цены на золото на 4К24 остается на уровне $2700/унц. - АКБФ

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогноз котировок золота на IV квартал 2024 года на уровне $2700 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков.

"Золото, как актив для хеджирования инфляционных рисков, на фоне роста доходностей казначейских облигаций США продолжает пользоваться спросом. Мы полагаем, что инвесторы опасаются краткосрочного влияния на спрос в товарном секторе. Однако драгметалл, как ликвидный товарный актив и монетарный металл в резервах центробанков, снижает риск значительных ценовых корректировок и волатильности. Рост котировок наблюдается по широкому спектру активов, однако золото опережает по годовым темпам прироста другие сырьевые рынки, - пишут эксперты. - Ожидаем консолидации цен на золото во второй половине 2024 года под влиянием технических факторов. В 2025 году прогнозируется замедление роста цен до 4% г/г, что подтверждается стабилизацией покупок золота центробанками (около 1050 тонн в 2023-2024 гг.). Прогноз цены на золото на IV квартал 2024 года остается на уровне $2700 за тройскую унцию с возможным ростом до $280 в 2025 году".

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