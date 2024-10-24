"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность акций ММК

"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает привлекательность вложений в акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) ввиду неопределенности на мировом рынке стали, рисков ужесточения ДКП ЦБ РФ и возможного роста капитальных затрат, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Несмотря на снижение объемов продаж, компания за счет роста цен на продукцию добилась увеличения выручки за 9М24. Однако на фоне опережающего роста затрат чистая прибыль ММК в рассмотренном периоде находилась под давлением. Из положительных моментов необходимо отметить наличие чистой денежной позиции, что делает компанию финансово устойчивой, что особенно актуально в период высоких ставок, - пишут эксперты. - Учитывая неопределенность на мировом рынке стали, риски ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России и возможный рост капитальных затрат на фоне реализации ремонтных работ эмитентом, что может оказать давление на свободный денежный поток, мы в настоящее время сдержанно смотрим на инвестиционную привлекательность его акций".

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