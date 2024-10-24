АКБФ понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 239,18 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг")

с 312,68 руб. до 239,18 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 46% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,11 рубля на одну обыкновенную акцию по итогам 9 месяцев 2024 года, - пишут аналитики. - По итогам первого полугодия 2024 года менеджмент отмечал увеличение чистого долга до уровня 2х к EBITDA. Это произошло из-за роста парка самокатов на 50%, что потребовало дополнительного финансирования через кредиты и облигации. Мы снизили прогноз чистой прибыли ПАО "ВУШ Холдинг" на 2024 год до 1,5 млрд руб. (против 2,2 млрд руб. ранее). Прогноз по выручке на конец 2024 года сохраняется на уровне 13,2 млрд руб.. Прогноз по дивидендным выплатам в 2024 году снижен до 3,6 руб./ао (против 4,9 руб./ао ранее)".

Ухудшение кредитных и налоговых условий, наряду с ростом инвестиций, по мнению экспертов, повышает для "ВУШ Холдинга" риски, связанные с консолидацией активов в розничном сегменте на фоне ослабления макроэкономических прогнозов. Исходя из аналогичных ситуаций в прошлом, аналитики АКБФ увеличили дисконт на риски вложений в акции холдинга с 15% до 25%.

"С учетом ухудшения среднесрочных оценок финансовых показателей ПАО "ВУШ Холдинг", принимая во внимание ожидаемый в 2025 году рост стоимости долга, связанный с погашением облигаций с фиксированной ставкой, а также вероятную необходимость рефинансирования краткосрочных займов по высоким ставкам, мы снизили среднесрочную справедливую стоимость акций компании с 312,68 руб. до 239,18 руб. Тем не менее, потенциал роста остается высоким - 46%, что соответствует рекомендации "покупать", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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