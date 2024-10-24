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24 октября 2024 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на фоне слабых финрезультатов компании за III квартал и 9 месяцев 2024 года, сообщается в комментарии. "Компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее представленных объемов продаж, - пишут аналитики. - Скорее всего, в ближайшие кварталы результаты компании продолжат находиться под давлением из-за высокой ключевой ставки, которая тормозит строительную активность в стране. Несмотря на проблемы в отрасли, мы ожидаем, что ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. По нашим расчетам, в следующие 12 месяцев дивиденды могут составить около 2,8-3,8 рубля на акцию и принести 7-10% доходности к текущей цене. Мы нейтрально оцениваем перспективы акций ММК и придерживаемся по ним рекомендации "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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