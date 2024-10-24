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24 октября 2024 года 12:47
Нефтегазовый сектор остается одним из наиболее привлекательных с дивидендной точки зрения - "Финам"
Нефтегазовый сектор остается одним из наиболее привлекательных с дивидендной точки зрения, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Несмотря на коррекцию мировых цен на нефть, рыночная конъюнктура для российских нефтяников остается, по мнению аналитиков, достаточно благоприятной. "Сочетание снижения экспортной выручки, смягчения нормативов по продаже валюты для экспортеров, улучшения ситуации с платежами за экспорт и роста госрасходов привели к росту курса доллара до 96-97 руб. за последние два месяца, - отмечают они. - При этом дисконт на сорт Urals стабильно держится в диапазоне $12-13 за баррель на фоне отсутствия новых санкций против нефтяной отрасли в последние несколько месяцев. Наш прогноз предполагает сохранение благоприятной конъюнктуры". Несмотря на достаточно благоприятную рыночную конъюнктуру, нефтегазовый сектор в последние полгода показал заметную коррекцию вместе с широким рынком, напоминают аналитики. На их взгляд, во многом снижение рынка и сектора было связано с жесткой денежно-кредитной политиков в РФ. "В то же время бизнес нефтяников от высоких процентных ставок практически не страдает, а большинство компаний имеют низкую долговую нагрузку, - подчеркивается в материале. - При этом в условиях крайне жесткой ДКП лучше прочих себя чувствуют компании с отрицательным чистым долгом, позволяющим получать положительные чистые процентные доходы. В нефтегазовом секторе среди таких компаний мы выделяем акции "ЛУКОЙЛа". Другой компанией, выигрывающей от жесткой ДКП, является "Сургутнефтегаз". Также мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Татнефти", которые выделяются высокой для сектора дивидендной доходностью и отрицательным чистым долгом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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