"Финам" повысил рейтинг бумаг Baidu до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг бумаг Baidu Inc. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 112 гонконгских долларов (HKD) и $116 за штуку для акций эмитента на Гонконгской фондовой бирже и ADS на Nasdaq соответственно, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Как и ожидалось, после резкого взлета в конце сентября на волне эйфории вокруг объявленных Пекином мер стимулирования экономики стоимость бумаг эмитента заметно скорректировалась. В целом инициативы правительства Китая по поддержке пока не оправдали завышенные ожидания рынка, а эффект от уже объявленных мер, вероятно, будет заметен нескоро. Фундаментальных изменений в инвестиционном кейсе Baidu за это время не произошло, поэтому мы cчитаем, что при текущем уровне цен бумаги компании представляют интерес для покупки", - указывает эксперт.

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