Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Полюса

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Полюс", сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитиков Юлии Толстых и Елизаветы Дегтяревой.

"По рекомендации совета директоров эмитента (выплата по итогам 9М24 в размере 1301,75 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 8,8%) можно сделать вывод, что рекордный рост цен на золото в текущем году позволяет не только обслуживать долг компании, но и выплачивать дивиденды. Напомним, что последний раз "Полюс" платил дивиденды в 2021 году (267 руб. на акцию за 1П21). Также руководство компании сообщило о завершении процесса апдейта по проекту "Сухой Лог" и собирается представить обновленный график реализации проекта, результаты которого будут раскрыты до конца 2024 года. Мы оцениваем эти новости позитивно", - пишут эксперты.

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