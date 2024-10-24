Рубль может протестировать отметку 13,5 руб./за юань в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Рубль может протестировать отметку 13,5 за юань в ближайшие дни в связи с усилением фактора налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду показывал разнонаправленную динамику. Российская валюта укрепилась против юаня и евро, но умеренно ослабилась против доллара на фоне его существенного глобального укрепления, - отмечается в обзоре банка. - В четверг утром курс CNY/RUB находится у 13,52 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Постепенно влияние фактора налогового периода усиливается, и в ближайшие дни курс может протестировать отметку в 13,50 руб./юань".

Цены на нефть в среду снизились. Эксперты банка подчеркивают, что доллар заметно укрепился в мире. "Минэнерго США отчиталось о росте запасов нефти за неделю на 5,5 млн барр. (прогноз 0,7 млн барр.). "Сегодня, впрочем, фьючерсы Brent выросли к $75,9/барр. Пока на нефтяном рынке сохраняется высокая волатильность, и котировки рискуют вновь уйти ниже $75/барр.", - прогнозируют аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.