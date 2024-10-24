АКБФ повысил прогнозную цену акций Полюса до 17001,84 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 16455,12 руб. до 17001,84 руб. за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт на риски вложений в акции эмитента по-прежнему остается сравнительно низким для бумаг в нашем покрытии - на уровне 15%", - указывают эксперты.

Высокие дивидендные выплаты, рекомендованные советом директоров "Полюса" за 9М24 (1301,75 рубля на акцию), более чем вдвое превышающие уровень 2021 года, во многом объясняются включением части нераспределенной прибыли предыдущих лет, указывают аналитики "АКБФ". "Тем не менее на фоне благоприятной динамики сырьевых рынков и цены на золото в начале 4К24 мы несколько улучшили наши среднесрочные прогнозы по рентабельности компании. В ближайшие месяцы ожидается ослабление опасений по поводу ужесточения кредитных условий внутри страны, что должно положительно сказаться на операционных показателях", - отмечают они.

Ожидаемый размер дивидендов по итогам IV квартала 2024 года и 2025 года составляет порядка 300 руб./ао и 900 руб./ао соответственно, считают в инвесткомпании. Этот прогноз лишь незначительно ниже рыночного консенсуса.

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