"Финам" рекомендует держать акции American Express с прогнозной ценой $265,6

"Финам" рекомендует держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью $265,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса эмитента. Несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски, мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, причем начавшееся в 2024 году смягчение монетарной политики в Штатах и Европе должно оказать дополнительную поддержку деловой и потребительской активности. И мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании, - пишет эксперт. - Между тем котировки акций American Express, на наш взгляд, сейчас находятся вблизи справедливых уровней, и мы в данный момент не видим в них потенциала для дальнейшего укрепления. Оценка получена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM".

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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