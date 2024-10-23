"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях "ФосАгро", открытую 26 сентября 2024 года, с ожидаемой совокупной доходностью 10% к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Катализатором для котировок бумаг могут стать отчетность (7-8 ноября) и вероятное объявление дивидендов за III квартал. Исходим из того, что результаты будут неплохими благодаря относительно высоким ценам", - указывают эксперты инвесткомпании.

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