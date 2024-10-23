АКБФ сохраняет прогнозную стоимость акций ВСМПО на уровне 38482,86 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" на уровне 38482,86 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 49%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Прогноз по чистой прибыли эмитента на 2024 год составляет 20,6 млрд руб., а по EBITDA - 48 млрд руб. Ожидаем, что в 2025 году EBITDA компании составит 48,6 млрд руб. Прогнозируемые дивидендные выплаты на акцию по итогам 2024 года остаются на уровне 624 руб./ао, что эквивалентно дивидендной доходности в 2%, что достаточно низко для российского рынка. В то же время рыночные ожидания по дивидендам "ВСМПО" составляют около 600 руб./ао, - пишут эксперты. - Мы отмечаем, что эмитент демонстрирует хорошую устойчивость к рыночным шокам, однако сохраняется сравнительно низкая прозрачность операционно-финансовых данных компании. В связи с этим дисконт на риски вложений в акции остается на уровне 20%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.