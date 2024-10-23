ПСБ сохраняет позитивную оценку акций РусАла

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "РусАла", прогнозная стоимость на горизонте года составляет 60 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Компания сообщила, что в 1К25 планирует ввести в строй весь промышленный комплекс Тайшетского алюминиевого завода. Речь идет о запуске второй очереди анодной фабрики, которая будет обеспечивать потребность алюминиевого завода. Это событие умеренно позитивно для бумаг эмитента. Выпуск алюминия останется на прежнем уровне, однако расширение анодной фабрики позволит снизить себестоимость и зависимость от импортного сырья. Продолжаем позитивно смотреть на акции "РусАла". С оглядкой на текущую стоимость алюминия и курс доллара котировки бумаг выглядят неоправданно низко. Наша целевая цена на горизонте двенадцати месяцев составляет 60 рублей", - указывает эксперт.

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