"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, с целевой доходностью 8-10% до середины декабря, сообщается в материале аналитиков.

"Ждем, что рекомендованные дивиденды и публикация информации о проекте "Сухой Лог" выступят дополнительными катализаторами для бумаги", - указывают эксперты.

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